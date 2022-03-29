В Ірпені росіяни розстріляли дитячого тренера з боксу Олексія Джунківського
В Ірпені, Київської області, російські окупанти розстріляли у боксерській тренувальній залі дитячого тренера Олексія Джунківського
Про це повідомляє Федерація боксу України.
За свідченнями знайомих тренера, його розстріляли у боксерській залі, куди вдерлися російські військові.
Олексій Джунківський чотири рази здобував медалі чемпіонату світу серед військовослужбовців.
Після закінчення кар’єри, став дитячим тренером і виховав чимало відомих боксерів. Серед його вихованців - чемпіон Європи серед школярів 2016 року Олег Лагута та срібний призер чемпіонату Європи серед школярів 2015 року Владислав Марчук.
- 28 березня стало відомо, що чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал загинув, боронячи місто Маріуполь від російських окупантів.
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