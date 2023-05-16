В Ісландії заявили про масовані хакерські атаки напередодні саміту Ради Європи
Перед самітом Ради Європи, який має розпочатись 16 травня, було зафіксовано спроби кібератак на інфраструктуру Ісландії. Але вони не мали серйозних наслідків
Про це пише Euroactiv.
Так, CERT-IS, ісландська команда з кібербезпеки, повідомила про надзвичайно високу кількість комп’ютерних атак, спрямованих на ісландські компанії та установи напередодні саміту Ради Європи, який відбудеться в Рейк'явіку у вівторок і середу.
Йдеться про DDos-атаки.
"Метою цих атак є не обов’язково крадіжка даних або знищення системи, а радше здійснення величезного тиску на системи, аби викликати тимчасовий збій", – заявив директор CERT-IS Гудмундур Арнар Сігмундссон.
Він припустив, що ці атаки, ймовірно, здійснюються групами, які симпатизують Росії. Головна їхня мета – сіяти хаос.
"Це типова картина, яка спостерігається під час подібних міжнародних зустрічей. Перед заходом робляться спроби зламати системи, а після початку зустрічей тиск посилюється", – пояснив директор CERT-IS.
Він зазначив, що причин для занепокоєння немає.
- Наприкінці квітня хакери атакували держоргани України.
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