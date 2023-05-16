Про це пише Euroactiv.

Так, CERT-IS, ісландська команда з кібербезпеки, повідомила про надзвичайно високу кількість комп’ютерних атак, спрямованих на ісландські компанії та установи напередодні саміту Ради Європи, який відбудеться в Рейк'явіку у вівторок і середу.

Йдеться про DDos-атаки.

"Метою цих атак є не обов’язково крадіжка даних або знищення системи, а радше здійснення величезного тиску на системи, аби викликати тимчасовий збій", – заявив директор CERT-IS Гудмундур Арнар Сігмундссон.

Він припустив, що ці атаки, ймовірно, здійснюються групами, які симпатизують Росії. Головна їхня мета – сіяти хаос.

"Це типова картина, яка спостерігається під час подібних міжнародних зустрічей. Перед заходом робляться спроби зламати системи, а після початку зустрічей тиск посилюється", – пояснив директор CERT-IS.

Він зазначив, що причин для занепокоєння немає.