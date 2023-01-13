Про це повідомляє СNN із посиланням на заяву міністерства оборони Іспанії.

Зазначається, що Іспанія прийме 225 українських військовослужбовців увечері в четвер, 12 січня, на базі ВПС неподалік Мадрида, зокрема 20 осіб, які пройдуть навчання з Hawk.

Більшість військовослужбовців, які не мають військового досвіду, пройдуть базову підготовку. Вона включатиме навчання надання медичної допомоги пораненим у бою та процедурі протидії саморобним вибуховим пристроям.

У повідомленні йдеться, що це друга група українських військових, яка прибула до Іспанії для навчання після того, як у листопаді та грудні пройшли тренування 64 військовослужбовці.

Нагадаємо, Іспанія передала Україні перші ЗРК Hawk на початку грудня.

Про те, що уряд Іспанії передасть Україні системи ППО Hawk, ЗРК Aspide, протитанкові ракетні комплекси та гармати, повідомляв 2 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

16 листопада міністерша оборони Маргарита Роблес заявила, що Іспанія планує тренувати 2400 українських військових за рік у межах затвердженої місії ЄС.

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