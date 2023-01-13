В Іспанії пройдуть навчання 225 військових з України, частина – на ЗРК Hawk
Група військових ЗСУ вирушить до Іспанії для навчання, зокрема й роботі із системами ППО Hawk, які Мадрид передасть Україні
Про це повідомляє СNN із посиланням на заяву міністерства оборони Іспанії.
Зазначається, що Іспанія прийме 225 українських військовослужбовців увечері в четвер, 12 січня, на базі ВПС неподалік Мадрида, зокрема 20 осіб, які пройдуть навчання з Hawk.
Більшість військовослужбовців, які не мають військового досвіду, пройдуть базову підготовку. Вона включатиме навчання надання медичної допомоги пораненим у бою та процедурі протидії саморобним вибуховим пристроям.
У повідомленні йдеться, що це друга група українських військових, яка прибула до Іспанії для навчання після того, як у листопаді та грудні пройшли тренування 64 військовослужбовці.
- Нагадаємо, Іспанія передала Україні перші ЗРК Hawk на початку грудня.
- Про те, що уряд Іспанії передасть Україні системи ППО Hawk, ЗРК Aspide, протитанкові ракетні комплекси та гармати, повідомляв 2 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
- 16 листопада міністерша оборони Маргарита Роблес заявила, що Іспанія планує тренувати 2400 українських військових за рік у межах затвердженої місії ЄС.
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