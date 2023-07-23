Про це пише Euronews.

За даними опитування іспанського телеканалу Sigma Dos RTVE, консервативна Народна партія Іспанії може очікувати від 145 до 150 місць у парламенті. Це дасть їм стати партією з найбільшою кількістю голосів – 34,2% і забезпечить дуже тісну абсолютну більшість разом з ультраправою партією Vox.

На другому місці за прогнозами опитування буде Іспанська соціалістична робітнича партія прем'єр-міністра Педро Санчеса, що зможе отримати від 113 до 118 місць при підтримці 28,9% виборців.

За даними екзит-полів, партія Sumar очікується зайняти третє місце на виборах. Прогнозується, що вона отримає 13,3% голосів від виборців і зможе здобути від 28 до 31 місця.