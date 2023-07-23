В Іспанії пройшли парламентські вибори: попередньо, лідирує Консервативна партія
В Іспанії у неділю, 23 липня, пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, консервативна партія лідирує у проведених опитуваннях, але для створення уряду їй необхідна підтримка ультраправих сил
Про це пише Euronews.
За даними опитування іспанського телеканалу Sigma Dos RTVE, консервативна Народна партія Іспанії може очікувати від 145 до 150 місць у парламенті. Це дасть їм стати партією з найбільшою кількістю голосів – 34,2% і забезпечить дуже тісну абсолютну більшість разом з ультраправою партією Vox.
На другому місці за прогнозами опитування буде Іспанська соціалістична робітнича партія прем'єр-міністра Педро Санчеса, що зможе отримати від 113 до 118 місць при підтримці 28,9% виборців.
За даними екзит-полів, партія Sumar очікується зайняти третє місце на виборах. Прогнозується, що вона отримає 13,3% голосів від виборців і зможе здобути від 28 до 31 місця.
- 1 липня під час виступу у Верховній Раді прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про виділення Україні пакету допомоги на €55 млн. Також країна передасть 4 танки Leopard та іншу військову техніку.
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