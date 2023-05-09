В ISW пояснили, що означає приїзд лідерів сусідніх держав на парад до Путіна
Президент РФ Володимир Путін намагається використати парад Перемоги у Москві, щоб продемонструвати свій вплив у Центральній Азії
Про це повідомляє у щоденному звіті Інститут вивчення війни (ISW).
Повідомляється, що президенти Казахстану, Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану візьмуть участь у параді у Москві 9 травня.
Експерти ISW зазначають, що жоден іноземний лідер не був присутній на святкуванні Дня Перемоги в Москві в 2022 році, а Казахстан, Киргизстан і Узбекистан не проводили парадів, деякі послалися на ризик для здоров'я через пандемію коронавірусу.
Запізніле оголошення про участь лідерів країн Центральної Азії, ймовірно, свідчить про їхнє небажання демонструвати пряму та публічну підтримку війни, попри спроби Кремля у цьому напрямку.
Повідомляється, що Олександр Лукашенко та президент Вірменії Нікол Пашинян також прилетіли до Москви для участі у святкуваннях.
- Нагадаємо, 8 травня стало відомо, що у параді в Москві візьмуть участь президент Киргизстану Садир Жапаров, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв та президент Білорусі Олександр Лукашенко.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.28
Купівля 37.28Продаж 37.83
-
EUR
Купівля 40.87Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе