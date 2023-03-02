В ISW розповіли, навіщо Лукашенко відвідав Китай і чому результати поїздки вигідні Путіну
Аналітики ISW ствердили, що 1 березня авторитарний голова Білорусі Олександр Лукашенко і голова КНР Сі Цзіньпін підписали документи, які можуть сприяти ухиленню РФ від санкцій
Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і голова Китаю Сі Цзіньпін 1 березня підписали пакет із 16 документів. Зазначається, що вони можуть сприяти ухиленню Росії від санкцій шляхом спрямування китайської допомоги РФ через Білорусь.
Серед документів – стратегія спільного білорусько-китайського промислового розвитку, документ про білорусько-китайське науково-технічне співробітництво на 2023-2024 роки, меморандум про взаєморозуміння щодо спільних проєктів із використанням державних кредитів КНР.
"Лукашенко заявив, що білоруські виробники зацікавлені у вивченні "компетенцій і технологій китайських компаній у формуванні компонентної бази, виробництві двигунів, трансмісій, мостів, інших вузлів і агрегатів". Раніше ISW оцінював, що Китай може таємно переправляти до Росії через Білорусь військову техніку або техніку подвійного призначення", - мовиться в тексті експертів.
Фахівці припускають, що таким чином Олександр Лукашенко прагне посилити економічний вплив Китаю в Білорусі, аби "захиститися від російського інтеграційного тиску, хоча ці заходи щонайбільше відстрочать поточну кампанію Росії щодо забезпечення повного економічного контролю над Білоруссю".
- Нагадаємо, напередодні у Білому домі розповіли, що чітко дали зрозуміти Китаю за зачиненими дверима, що в разі надання летальної допомоги Росії він постане перед серйозними наслідками.
- Сполучені Штати обговорюють із близькими союзниками можливість введення нових санкцій проти Китаю в разі, якщо Пекін надасть військову підтримку Росії для ведення повномасштабної війни в Україні.
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