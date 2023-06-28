В Італії футболістам заборонили грати під 88-м номером

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Італійський уряд ухвалив рішення заборонити футболістам грати під 88-м номером. Вони пішли на такий крок в рамках програми по боротьбі з антисемітизмом.

У минулому сезоні Серії А одразу 4 футболісти грали під цим номером: Маріо Пашалич, Тома Башич, Томас Рінкон і Матеуш Прашелік.

У 2000 році культовий італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон потрапив у скандал. Тоді він грав за "Парму" та обрав собі 88-й номер, проте під тиском громадськості змінив номер на 77.

Що означає число 88

Число 88 є закодованим привітанням Heil Hitler! Оскільки літера H стоїть у латинській абетці восьмою, а також означає 88 заповідей білої людини, написаних Девідом Лейном.