В Італії футболістам заборонили грати під 88-м номером
У наступному сезоні чемпіонату Італії з футболу гравці не зможуть виходити на поле у футболках з номером 88
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Італійський уряд ухвалив рішення заборонити футболістам грати під 88-м номером. Вони пішли на такий крок в рамках програми по боротьбі з антисемітизмом.
У минулому сезоні Серії А одразу 4 футболісти грали під цим номером: Маріо Пашалич, Тома Башич, Томас Рінкон і Матеуш Прашелік.
У 2000 році культовий італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон потрапив у скандал. Тоді він грав за "Парму" та обрав собі 88-й номер, проте під тиском громадськості змінив номер на 77.
Що означає число 88
Число 88 є закодованим привітанням Heil Hitler! Оскільки літера H стоїть у латинській абетці восьмою, а також означає 88 заповідей білої людини, написаних Девідом Лейном.
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4 травня футбольний клуб "Наполі" достроково гарантував собі чемпіонство у цьому сезоні Серії А.
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