В Італії відновився інтерес до українського бомбардира Довбика
Італійська "Салернітана" зацікавлена у трансфері форварда СК "Дніпро-1" Артема Довбика
Про це повідомляє TuttoSalernitana.
За інформацією джерела, "Салернітана" зацікавлена в орендній угоді, але дніпряни наврядчи погодяться на такі умови. Завадити повноцінному трансферу може висока вартість Довбика.
Transfermarkt оцінює українця у 6 млн євро. Контракт Артема Довбика з "Дніпром-1" розрахований до кінця 2023 року. Влітку нападник вже був близьким до трансферу у "Салернітану".
У нинішньому сезоні 25-річний Артем Довбик зіграв за "Дніпро-1" 21 матч, забив 15 голів та віддав 4 результативні передачі.
Українець став найкращим бомбардиром групового етапу Ліги конференцій.
- Нагадаємо, у грудні 2021 року Артем Довбик заявив про бажання залишити "Дніпро-1" та продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.
- У травні Довбик був дуже близький до трансферу в італійський "Торіно".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.43
-
EUR
Купівля 40.18Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе