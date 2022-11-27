В Італії відновився інтерес до українського бомбардира Довбика

Про це повідомляє TuttoSalernitana.

За інформацією джерела, "Салернітана" зацікавлена в орендній угоді, але дніпряни наврядчи погодяться на такі умови. Завадити повноцінному трансферу може висока вартість Довбика.

Transfermarkt оцінює українця у 6 млн євро. Контракт Артема Довбика з "Дніпром-1" розрахований до кінця 2023 року. Влітку нападник вже був близьким до трансферу у "Салернітану".

У нинішньому сезоні 25-річний Артем Довбик зіграв за "Дніпро-1" 21 матч, забив 15 голів та віддав 4 результативні передачі.

Українець став найкращим бомбардиром групового етапу Ліги конференцій.

Нагадаємо, у грудні 2021 року Артем Довбик заявив про бажання залишити "Дніпро-1" та продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

У травні Довбик був дуже близький до трансферу в італійський "Торіно".

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