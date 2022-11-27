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В Італії відновився інтерес до українського бомбардира Довбика

27 листопада, 2022 неділя
00:11
Спорт Артем Довбик, збірна України

Італійська "Салернітана" зацікавлена у трансфері форварда СК "Дніпро-1" Артема Довбика

Про це повідомляє TuttoSalernitana.

За інформацією джерела, "Салернітана" зацікавлена в орендній угоді, але дніпряни наврядчи погодяться на такі умови. Завадити повноцінному трансферу може висока вартість Довбика.

Transfermarkt оцінює українця у 6 млн євро. Контракт Артема Довбика з "Дніпром-1" розрахований до кінця 2023 року. Влітку нападник вже був близьким до трансферу у "Салернітану".

У нинішньому сезоні 25-річний Артем Довбик зіграв за "Дніпро-1" 21 матч, забив 15 голів та віддав 4 результативні передачі. 

Українець став найкращим бомбардиром групового етапу Ліги конференцій.

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Україна
футбол
Італія
Дніпро
Артем Довбик
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