В Італії виявили вантаж із деталями для дронів: підозрюють, що він мав піти в Росію
Фінансова поліція і митна служба Італії в четвер заблокувала в порту Джоя-Тауро контейнерний вантаж з деталями для американських безпілотників, який вирушав із Канади
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.
Зазначається, що офіційною країною призначення вантажу був задекларований Катар, але в італійських правоохоронців виникла підозра, що комплектуючі для безпілотників подвійного призначення можуть потрапити до Росії.
Вантаж затримано за рішенням прокурора муніципалітету Пальмі, до якого входить Джоя-Тауро. Протягом найближчих днів планується відкрити контейнери та здійснити перевірку вантажу.
Як зазначає ANSA, розслідування є суворо конфіденційним, але, судячи з того, що стало відомо, тепер увага слідчих буде зосереджена на документації, що супроводжує контейнери, для встановлення справжнього пункту призначення.
Після цього правоохоронці будуть перевіряти те, чи комплектуючі відповідають супровідній документації і чи вони не можуть бути переобладнані для військового використання – для цього і будуть відкривати контейнери.
- Нагадаємо, радник з нацбезпеки США Джейк Салліван раніше повідомив, що США мають інформацію про те, що Росія може отримати від Ірану сотні безпілотників для використання у війні проти України.
- Але міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан заперечив, що Тегеран збирається продати Москві сотні безпілотників для війни в Україні.
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