В Ізраїлі росіяни за гроші проводять антиукраїнські мітинги, - посол Корнійчук

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Підтримка України в Ізраїлі тільки зростає. Немає ніякої різниці, якою мовою говорить ізраїльтянин, якщо він підтримує українців.Ми тут пояснюємо, що більшість російськомовних євреїв виїхало з Росії, втікаючи від тоталітарного режиму. Тому, якщо людина приїхала з Росії, то не обовʼязково, що вона підтримує війну проти України", - пояснив Корнійчук.

Дипломат також розповів, що в Ізраїлі почастішали випадки антиукраїнських проплачених мітингів.

"В Ізраїлі останнім часом проявляється погана тенденція з антиукраїнськими мітингами.Оскільки ми бачимо заходи, які проводять ватники за російські гроші. Такі мітинги вони проводять в певних муніципалітетах. Сьогодні такі заходи відбувались в Нетанії, а минулого тижня російськими прапорами розмахували в Хайфі. Також під нашим посольством проходило два антиукраїнських мітинги. Я підходив до цих людей і запитував скільки їм платять. І заборонити, на жаль, такі мітинги не можна", - додав Корнійчук.

Від 7 липня громадянам України та їхнім друзям, які запрошують їх в Ізраїль, більше не потрібно отримувати електронні дозволи на в'їзд на територію країни від ізраїльского МВС

Під час свого візиту до Ізраїлю президент США просив прем'єр-міністра Яїра Лапіда посилити військову допомогу Україні та надати озброєння



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