В Ізюмі не вщухають бої, українські військові розбили окупантів біля рибгоспу, - міськрада

Про це заявив начальник управління молоді, спорту й іміджевих проєктів Ізюмської міськради Максим Стрельник.



"Бої в Ізюмі не вщухають. Російські окупанти прорвалися через річку в районі Барвінківської траси, але були вщент розбиті біля Ізюмського рибгоспу", - повідомив він.



За словами Максима Стрельника, росіяни відправляють на війну проти України "своїх солдат-срочників, які безславно гинуть в середині металобрухту російської "армії"".



Нагадаємо, мешканці Ізюма, на Харківщині, помирають від захворювань і відсутності лікування, а вивезти людей неможливо через російські обстріли.

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