"Померлих нема кому ховати, вцілілі помирають без ліків": заступник мера Ізюма вимагає гуманітарних коридорів з Харкова і Слов'янська

Про це повідомив заступник мера Ізюма Володимир Мацокін.



"Місто Ізюм два тижні в облозі. Без води, без світла, тепла, їжі , ліків, зв’язку. Ситуація нічим не краща від Маріуполя. Отримуємо інформацію, що ті, хто вціліли під обстрілами помирають від хвороб і відсутності ліків. Померлих нікому ховати. Медична допомога не надається", - розповів він.



Доставити гуманітарну допомогу чи вивезти з міста людей немає змоги, оскільки окупанти обстрілюють дорогу до Слов'янська та контролюють шлях із Харкова. Мости зірвані, Ізюм поділений навпіл і не має жодного сполучення. Мешканці міста перебувають на межі.



"Ізюму потрібні терміново гуманітарні коридори з двох боків (з боку Харкова і з боку Слов’янська) для доставки гуманітарних вантажів. Ізюму потрібні зелені коридори з двох боків для евакуації громадян", - наголосив Володим Мацокін.



Заступник мера закликав причетних до вирішення цього питання знайти вихід.



"Це питання майбутнього нашої громади!" - додав він.



Нагадаємо, обмудсман Людмила Денісова заявила, що РФ влаштувала геноцид у Ізюмі й не дає провести гуманітарний коридор.

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