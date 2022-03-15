"Померлих нема кому ховати, вцілілі помирають без ліків": заступник мера Ізюма вимагає гуманітарних коридорів з Харкова і Слов'янська
Мешканці Ізюма на Харківщині помирають від захворювань і відсутності лікування, а вивезти людей неможливо через російські обстріли
Про це повідомив заступник мера Ізюма Володимир Мацокін.
"Місто Ізюм два тижні в облозі. Без води, без світла, тепла, їжі , ліків, зв’язку. Ситуація нічим не краща від Маріуполя. Отримуємо інформацію, що ті, хто вціліли під обстрілами помирають від хвороб і відсутності ліків. Померлих нікому ховати. Медична допомога не надається", - розповів він.
Доставити гуманітарну допомогу чи вивезти з міста людей немає змоги, оскільки окупанти обстрілюють дорогу до Слов'янська та контролюють шлях із Харкова. Мости зірвані, Ізюм поділений навпіл і не має жодного сполучення. Мешканці міста перебувають на межі.
"Ізюму потрібні терміново гуманітарні коридори з двох боків (з боку Харкова і з боку Слов’янська) для доставки гуманітарних вантажів. Ізюму потрібні зелені коридори з двох боків для евакуації громадян", - наголосив Володим Мацокін.
Заступник мера закликав причетних до вирішення цього питання знайти вихід.
"Це питання майбутнього нашої громади!" - додав він.
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