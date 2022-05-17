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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією В Ізюмі немає світла, води та зв‘язку, проте досі є люди, які потребують допомоги, — секретар міськради
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В Ізюмі немає світла, води та зв‘язку, проте досі є люди, які потребують допомоги, — секретар міськради

17 травня, 2022 вiвторок
16:06
війна з Росією Ізюм, Харківська область

Секретар Ізюмської міськради Констянтин Петров переконаний, що необхідно негайно деокупувати Ізюм та завозити гуманітарні вантажі. У місті люди перебувають на межі виживання

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"В місті життя дуже важке. Повністю відсутній зв’язок, електрика, газ, вода – жахливі умови. Єдине, що відомо, в Ізюмі запрацювали ринки. Люди самотужки продають харчі – ті, які мають: свійську птицю, запаси, хтось ловить рибу у річці Сіверський Донець. Натомість критична ситуація з ліками", – наголосив Петров.

Також він додав, що в Ізюмі є непоодинокі випадки примусового вивезення людей на територію РФ.

"Уже зафіксовано 58 випадків насильної депортації до Росії. Що більше, є ситуації, коли людям не давали іншого вибору, окрім як виїхати до РФ. На сьогодні в місті залишається близько 15 тис. осіб", – сказав секретар міськради.

Петров зауважив, що також відомо про випадки, коли насильно вивезені до РФ українці повертались до України через європейські держави.


"Окупанти зробили такі умови, що люди могли виїжджати лише через Куп'янськ до Росії. Тому відомі вже ситуації, коли українці через територію країни-агресора добирались до європейських держав, а звідти навіть вертались до України", – розповів він. 

  • ЗСУ перейшли в контрнаступ у районі Ізюма на Харківщині

  • Воєнна обстановка на Донбасі буде залежати від ситуації в районі Ізюму. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко впевнений, що Харківська область буде вирішальною у деокупації Донбасу і саме зараз в Ізюмському районі знаходяться чисельні боєздатні групи окупаційних військ

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