Воєнна обстановка на Донбасі буде залежати від ситуації в районі Ізюму, - військово-політичний оглядач Коваленко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Донбаський плацдарм дуже залежить від ситуації, яка буде надалі в районі Ізюму. Саме зараз в Ізюмському районі сконцентровано біля 37 батальйоно-тактичних груп російських окупантів. І розвиток подій залежить від того, які будуть обставини у Харківській області. Якщо ми звільнимо саме північний та північно-східний напрямки від Харкова, то почнеться контрнаступ на південно-східному напрямку, тому це пряма загроза для Ізюма"- зауважив експерт.



Олександр Коваленко також зазначив, якщо окупанти залишаться у цьому районі, то через місяць вони опиняться в оточенні, відповідно, буде знищена найбільш боєздатна та найбільш численна група російських окупаційних військ.



Військовий оглядач додав: "Є цікавий момент стосовно Запорізької області в комплексі з Харківщиною. Якщо ми поглянемо на карту, то Харківська область буде вирішальною у деокупації Донбасу. В першу чергу, йде мова про Луганську область, потім про Донецьку. Але важливий фактор має і Запорізька область тому, що контрнаступ ЗСУ на південному напрямку Запоріжжя повністю може знищити всю логістичну систему окупанта".







Коваленко підкреслив, що ми отримаємо два ворожих плацдарми, Херсонський та Донбаський, які залишаться після деокупації Запорізької області. До того ж у Запорізькій області активізувалася найчисельніша група російських окупаційних військ, вони не мають тактичних спроможностей та особового складу здійснювати наступ по широкому фронту, але можуть це робити по якомусь окремому напрямку.

14 травня голова Харківської обласної ВА Олег Синєгубов доповів, що ЗСУ перейшли в контрнаступ у районі Ізюма на Харківщині

16 травня Інститут дослідження війни повідомив, що російські війська, найімовірніше, відмовилися від намагань оточити українські підрозділи від Донецька до Ізюма