Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у телеграмі.

"В Ізюмі було знищено майже всю 35-ту загальновійськову армію Росії", - наголосив він.

3 червня Інститут дослідження війни повідомив, що російські командири не врахували бойових викликів у ізюмських лісах, що призвело до значних втрат у 64-й та 38-й окремих гвардійських мотострілецьких бригадах, а 35-у армію фактично знищили.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb