В Ізюмі знищили майже всю 35-у армію РФ, - Офіс президента
В Ізюмі на Харківщині українські військові майже повністю знищили 35-у загальновійськову армію РФ
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у телеграмі.
"В Ізюмі було знищено майже всю 35-ту загальновійськову армію Росії", - наголосив він.
- 3 червня Інститут дослідження війни повідомив, що російські командири не врахували бойових викликів у ізюмських лісах, що призвело до значних втрат у 64-й та 38-й окремих гвардійських мотострілецьких бригадах, а 35-у армію фактично знищили.
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