В Ізюмі з’явилася вулиця на честь загиблого журналіста Олександра Махова
У звільненому від російських військ Ізюмі Харківської області перейменували низку об’єктів, пов’язаних із СРСР та РФ. Одна з вулиць дістала ім'я Олександра Махова, який загинув під час повномасштабної війни неподалік міста
Про це повідомив у фейсбуці заступник міського голови Володимир Мацокін.
Загалом перейменовано 19 вулиць. Це третій етап перейменування після деокупації міста – раніше було перейменовано загалом 43 топоніми.
"Увічнюємо і закарбовуємо в пам’яті імена ізюмчан, загиблих на цій війні. Свої достойні місця в місцевій топоніміці отримують видатні українці В’ячеслав Чорновіл, Діана Петриненко, Валерій Лобановський, Роман Шухевич, Левко Лук'яненко. Віддаємо повагу новітнім містам-героям України. Стів Джобс і Голда Меїр – їхні імена також прикрасять наше місто", – написав Мацокін.
У фото розпорядження, яке поширив чиновник, зазначено, що: вул. Аляб’єва стала вул. Валерія Лобановського, вул. Володимира Висоцького – вул. Стіва Джобса, вул. Олександра Островського – вул. Олександра Махова (журналіста, який загинув під час бойових дій неподалік Ізюма на початку травня), вул. "Радгосп "Ізюмський" – вул. Маріупольска, вул. 8 березня – вул. Ірпінська, вул. Черняхівського – вул. Бучанська, вул. Панфілова - вул. Голди Меїр тощо.
- Журналіст і військовослужбовець ЗСУ Олександр Махов загинув під час бойових дій на Харківщині 4 травня. Йому було 36 років. Олександр працював на каналах "Україна" та "Україна 24". Журналіст висвітлював події на передовій, а також служив у Збройних Силах України. Також він був єдиним журналістом, який перебував на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя. Після початку повномасштабної агресії Росії журналіст пішов на фронт.
- "Нехай його син Владислав знає: Росія відповість за цю смерть. Ми обовʼязково здобудемо для України перемогу. Впевнений, це було мрією Олександра. Ми її реалізуємо. Вічна пам'ять йому й усім нашим героям, які віддали життя за Україну!" – зазначив 5 травня президент Володимир Зеленський, висловлюючи співчуття рідним і друзям Олександра.
- Вже 9 травня із журналістом та військовослужбовцем попрощалися у Михайлівському соборі столиці.
- Чоловіка нагородили за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України орденом "За мужність" III ступеня.
- А 28 жовтня стало відомо, що в Києві на честь загиблого на війні з РФ Олександра Махова назвали вулицю.
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