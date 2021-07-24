В Харкові помер поранений боєць 57-ї бригади
Військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади Дмитро Сивоконь помер в госпіталі у Харкові
Боєць потрапив в медустанову в тяжкому стані минулого тижня після обстрілу на Луганщині. З ним евакуювали ще кількох поранених, розповідає Еспресо.TV.
"Його поклали в реанімацію. На наступний ранок він вже прийшов до тями, самостійно дихав. Потім стало гірше. Його знову підключили до апарату штучного дихання, зробили кілька операцій. На жаль, вчора стан погіршився сильно. Близько 16:00 вчора він помер", - наводить слова Ярина Чаговець, яка представляє благодійну організацію "Сестра милосердя АТО", харківський портал Главное.ua.
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За даними іншої волонтерки, Світлани Сидоренко, у Дмитра Сивоконя залишилися дружина з двома дітьми і дитина від першого шлюбу.
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