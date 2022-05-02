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Головна війна з Росією Стосується соцвиплат і евакуації: очільник Херсонщини Лагута розповів про ситуацію зі зв'язком у регіоні

Стосується соцвиплат і евакуації: очільник Херсонщини Лагута розповів про ситуацію зі зв'язком у регіоні

2 травня, 2022 понедiлок
14:11

Окупована територія Херсонської області залишається без зв'язку, Держспецзв'язку та Мінцифри займаються вирішенням цієї проблеми

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута, який зараз працює з Миколаєва.

"Що стосується зв'язку, третю добу його немає. Міністр цифрової трансформації особисто займається цим питанням, Держспецзв'язку працює. Нам потрібен зв'язок, від цього багато що залежить, у тому числі і соціальні виплати", – сказав він.

Ситуація погіршується ще й тим, що без зв'язку мешканці цих територій не можуть дізнатися про способи евакуації.

"Є поодинокі виходи на зв'язок, ми тримаємо руку на пульсі в області. Коли відкриють коридори на Миколаїв, Кривий Ріг, ми зможемо людям про це повідомити", – запевнив Лагута.

Він наголосив, що окупанти не надали жодного гуманітарного коридору, тож люди на окупованих територіях залишаються не забезпечені харчами, ліками та іншими життєво важливими ресурсами.

  • Нагадаємо, окупанти відключили зв’язок та інтернет в Херсонській та частині Запорізької області.
  • Росія хоче "легітимізувати" свій контроль над Херсоном та тимчасово окупованими територіями області. Таке думку висловили у британській розвідці. 
 
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Херсон
Херсонщина
окупація
Херсонська область
зв'язок
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