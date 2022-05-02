Стосується соцвиплат і евакуації: очільник Херсонщини Лагута розповів про ситуацію зі зв'язком у регіоні
Окупована територія Херсонської області залишається без зв'язку, Держспецзв'язку та Мінцифри займаються вирішенням цієї проблеми
Про це в ефірі телемарафону розповів голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута, який зараз працює з Миколаєва.
"Що стосується зв'язку, третю добу його немає. Міністр цифрової трансформації особисто займається цим питанням, Держспецзв'язку працює. Нам потрібен зв'язок, від цього багато що залежить, у тому числі і соціальні виплати", – сказав він.
Ситуація погіршується ще й тим, що без зв'язку мешканці цих територій не можуть дізнатися про способи евакуації.
"Є поодинокі виходи на зв'язок, ми тримаємо руку на пульсі в області. Коли відкриють коридори на Миколаїв, Кривий Ріг, ми зможемо людям про це повідомити", – запевнив Лагута.
Він наголосив, що окупанти не надали жодного гуманітарного коридору, тож люди на окупованих територіях залишаються не забезпечені харчами, ліками та іншими життєво важливими ресурсами.
- Нагадаємо, окупанти відключили зв’язок та інтернет в Херсонській та частині Запорізької області.
- Росія хоче "легітимізувати" свій контроль над Херсоном та тимчасово окупованими територіями області. Таке думку висловили у британській розвідці.
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