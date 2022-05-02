Стосується соцвиплат і евакуації: очільник Херсонщини Лагута розповів про ситуацію зі зв'язком у регіоні

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута, який зараз працює з Миколаєва.



"Що стосується зв'язку, третю добу його немає. Міністр цифрової трансформації особисто займається цим питанням, Держспецзв'язку працює. Нам потрібен зв'язок, від цього багато що залежить, у тому числі і соціальні виплати", – сказав він.



Ситуація погіршується ще й тим, що без зв'язку мешканці цих територій не можуть дізнатися про способи евакуації.



"Є поодинокі виходи на зв'язок, ми тримаємо руку на пульсі в області. Коли відкриють коридори на Миколаїв, Кривий Ріг, ми зможемо людям про це повідомити", – запевнив Лагута.



Він наголосив, що окупанти не надали жодного гуманітарного коридору, тож люди на окупованих територіях залишаються не забезпечені харчами, ліками та іншими життєво важливими ресурсами.

Нагадаємо, окупанти відключили зв’язок та інтернет в Херсонській та частині Запорізької області.