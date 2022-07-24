В Києві із палаючої багатоповерхівки пожежники врятували 10 людей
Рятувальникам довелось проводити евакуацію за допомогою драбин з вікон будинку
Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
У неділю, 24 липня, близько 6-ї ранку в службу ДСНС надійшло повідомлення про пожежу у Києві на вул. Микитенка, 21. Загорання сталось на балконі на першому поверсі, згодом полум’я поширилось на вищі поверхи.
Вогнеборці ліквідовували пожежу близько півтора години. Через сильне задимлення мешканці кількох квартир не могли самостійно вибратись назовні. Тому визволяти людей довелось за допомогою драбин через вікна. Рятувальники звільнили 10 осіб, з них 4 – діти. Одну жінку госпіталізували з ранами та забоями.
- Додамо, 17 липня у Дніпрі рятувальники загасили пожежу після російського удару по Південмашу.
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