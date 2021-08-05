В китайському Ухані заявили про створення ультрафіолетової лампи, що знищує COVID-19

Про це повідомляє China Daily, передає "Укрінформ".

Пристрій HGC-UVC, в якому встановлений ультрафіолетовий світлодіод з довжиною хвилі між 260 і 280 нанометрів, показав ефективність на 99,99% при інактивації нового коронавірусу після того, як один з його модулів пропрацював протягом 10 хвилин, заявляють розробники.



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У порівнянні з традиційними ртутними лампами-дезінфекторами новий пристрій має вищу ефективність, більш тривалий термін роботи (10 - 50 тис. годин) і споживає менше енергії.



Також китайці стверджують, що їхня розробка знищує золотистий стафілокок та інші бактерії.

