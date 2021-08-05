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В китайському Ухані заявили про створення ультрафіолетової лампи, що знищує COVID-19

5 серпня, 2021 четвер
20:28

Компанія HGC Technology Co. Ltd та Уханський промисловий інститут оптоелектроніки розробили ультрафіолетову лампу для очищення поверхонь: заявляють про 99-відсоткову ефективність проти коронавірусу

Про це повідомляє China Daily, передає "Укрінформ".

Пристрій HGC-UVC, в якому встановлений ультрафіолетовий світлодіод з довжиною хвилі між 260 і 280 нанометрів, показав ефективність на 99,99% при інактивації нового коронавірусу після того, як один з його модулів пропрацював протягом 10 хвилин, заявляють розробники.

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У порівнянні з традиційними ртутними лампами-дезінфекторами новий пристрій має вищу ефективність, більш тривалий термін роботи (10 - 50 тис. годин) і споживає менше енергії.

Також китайці стверджують, що їхня розробка знищує золотистий стафілокок та інші бактерії. 
 

  • Нагадаємо, COVID-19 поширився по світу з Уханя.
  • У березні 2020 року секретар РНБО України Олексій Данілов, посилаючись на дані української розвідки, заявив, що коронавірус поширився по світу через витік у китайській лабораторії в Ухані.
  • Пізніше подібну заяву зробив тодішній очільник Держдепу Майк Помпео.
  • Наприкінці липня цього року КНР відмовила ВООЗ в перевірці версії щодо походження коронавірусу з лабораторії в Ухані
Китай
КНР
Коронавірус
Ухань
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