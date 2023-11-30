В команді Еспресо нова телеведуча 

Офіційно Марта Оліярник розпочинає роботу на каналі з 1 грудня, але в ефірі з'явилася вже напередодні.

До цього вона працювала на львівських теле- і радіостанціях.

З кінця 2015 року - випусковим редактором і ведучою новин на радіо «Львівська хвиля». А влітку 2022 року приєдналася до команди телеканалу НТА, де вела «Народне толк-шоу» та Інформаційні стріми.

"Свій шлях у журналістиці я починала приблизно у той самий час, коли заснували Еспресо. Мої переконання і принципи формувались у ті ж самі часи, під час подій Революції Гідності. У час широкомасштабної війни РФ проти України важливо популяризувати саме український погляд на світ. Команда Еспресо робить це впродовж усіх 10-ти років своєї роботи і мені приємно, що я можу стати частиною цієї команди", - коментує Марта Оліярник.

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На телеканалі Еспресо зазначають, що Марта Оліярник прийшла на канал не замість когось, а доповнила вже існуючу команду ведучих.

"Ми постійно вдосконалюємось, наш ефір стає все більш динамічним й інформативним, тож логічно, що ми розширюємо і штат ведучих", - коментує генеральна продюсерка Еспресо Анастасія Равва.