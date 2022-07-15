В кремлі хочуть приєднати Південь України до 11 вересня, - радник очільника МВС Денисенко

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"На тимчасово окупованих територіях росіяни повинні говорити, що вони прийшли туди назавжди та будуть будувати Росію, щоб тримати людей в страху. Це психологічний елемент їхньої "спеціальної військової операції". Їм потрібно, щоб люди були покірні й ніякого партизанського руху, щоб не було", - пояснив Денисенко.

Радник очільника МВС також повідомив, що в кремлі хочуть приєднати Південь України до 11 вересня.

"Ні для кого вже не секрет, що кремль дав вказівку провести анексію Півдня України до 11 вересня. Це день російського "єдиного голосування". Тому вони будуть підганяти все під 11 вересня. Ніяких псевдореферендумів не буде. Їм цього не потрібно. Ми повинні розуміти, що це інформаційна війна. Наша відповідь на такі речі повинна бути тільки військова. Інших відповідей на такі заяви бути не може", - додав він.

13 липня українська розвідка повідомила, що РФ не змогла окупувати всю Україну й готує "референдуми" на захоплених територіях.

4 липня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що РФ розробляє кілька сценаріїв за результатами "референдумів" на окупованих територіях.



14 липня гауляйтер Балицький заявив, що хоче провести так званий "референдум про входження до складу Російської Федерації" на початку осені

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