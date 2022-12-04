Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу від 4 грудня.

Зазначається, що ворог продовжує зазнавати втрат на Донецькому та Луганському напрямках. За даними Генштабу, лікарні Донецька переповнені пораненими військовослужбовцями противника. Через це планові операції цивільним пацієнтам перенесли на невизначений термін, нових поранених не приймають.

Також повідомляється, що в Новопсковське територіальне медичне об’єднання тимчасово окупованої Луганщини за останні дні доставлено до 300 поранених російських окупантів.

Втрати РФ в Україні перевищили 91 тис. осіб убитими.

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