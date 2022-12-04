В лікарню на Луганщині було доправлено 300 окупантів, заклади переповнені, - Генштаб
У Генштабі розповіли, що медзаклади на Донеччині та Луганщині переповнені пораненими окупантами, днями в одну з лікарень було доправлено 300 росіян
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу від 4 грудня.
Зазначається, що ворог продовжує зазнавати втрат на Донецькому та Луганському напрямках. За даними Генштабу, лікарні Донецька переповнені пораненими військовослужбовцями противника. Через це планові операції цивільним пацієнтам перенесли на невизначений термін, нових поранених не приймають.
Також повідомляється, що в Новопсковське територіальне медичне об’єднання тимчасово окупованої Луганщини за останні дні доставлено до 300 поранених російських окупантів.
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