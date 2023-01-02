Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Що стосується удару по Макіївці, то тут слід відзначити гарну роботу нашої розвідки. Росіяни вже розганяють інформацію, що хтось невідомий перед самим ударом запустив феєрверк і частина їхніх військових вийшла на вулицю, що врятувало їм життя. Тобто цим фактом вони визнають, що не очікували взагалі, що ЗСУ можуть завдати удару по цій військовому обʼєкту", - пояснив Киричевський.

Експерт наголосив, що російське командування зігнало в Макіївку мобілізованих, які мали важливі військові спеціальності.

"Росіяни вважали, що гуртожиток в Макіївці є для них глибокою тиловою базою. Саме тому вони зігнали туди не просто якихось мобілізованих. Туди були вигнані спеціалісти зі звʼязку та військові інших важливих спеціальностей. Вони повинні були стати кістяком угруповання військ на Сході України. Це були "елітні" мобілізовані, які пройшли вишкіл", - додав він.

Журналіст Денис Казанський повідомив, що в ніч на 1 січня 2023 року українська артилерія вразила перетворене росіянами на казарму ПТУ №19 в тимчасово непідконтрольному місті Макіївка Донецької області

У міноборони Росії визнали загибель 63 російських військових унаслідок удару ЗСУ по казармі в окупованій Макіївці у ніч на 1 січня