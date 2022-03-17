В Маріуполі майже не залишилось безпечного місця, - Денісова

Про це вона заявила в ефірі телеканалу Еспресо.TV.



“Вчора російські окупанти скинули велику авіабомбу на Драматичний театр, знаючи, що там знаходяться діти. Ми дуже хвилювались за цих людей. Адже там, у бомбосховищі театру, знаходилось близько 1000 людей. Зараз точних даних ми ще не маємо, але за попередньою інформацією, на щастя загиблих немає. Зараз рятувальники рятують людей з під завалів театру та будуть переводити людей до безпечного місця”, - розповіла Денісова.



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Денісова наголосила, що зараз у Маріуполі майже не залишилось безпечного місця. За її словами, місто постійно знаходиться під обстрілами, а 350 тис людей знаходиться в окупації майже 15 добу.

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"У наших військових є докази того, що Драматичний театр у Маріуполі було обстріляно російською авіацією. На театр було скинуто бомбу, яка заборонена Женевськими конвенціями. Така зброя може бути застосовано для знищення якихось споруд. Росіяни ж щодня скоюють акти проти людяності. Ми це все фіксуємо. Напад на Драматичний театр у Маріуполі є геноцидом проти українського народу”, - Денісова