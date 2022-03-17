Жодна будівля не залишилася непошкодженою, окупанти розбомбили 80-90% Маріуполя, – заступник мера
Сьогодні вже 80-90% Маріуполя розбомблено. У місті немає жодної будівлі без пошкоджень — всі або зруйновані, або пошкоджені.
Про це заявив заступник мера Маріуполя Сергій Орлов в інтерв'ю Forbes.
"80-90% міста розбомбили. Жодної будівлі немає без пошкоджень. Або зруйновані, або пошкоджені", – заявив він.
Станом на 13 березня в місті офіційно підтвердили смерть 2 358 осіб.
"Станом на 13 березня було 2358 осіб загиблих. Треба розуміти, що це тіла, що знаходилися на вулиці. Під завалами є ще люди, про яких ми не знаємо. Тому цю цифру сміливо можна помножити на 1,5-2. І ховаємо їх ми, в основному, в братських могилах", – додає Орлов.
У Маріуполі функціонують лише елементи інфраструктури. Окупанти розстріляли майже всі машини управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, тому рятувальники не мають можливості виїжджати на пожежі.
"Заводи не працюють – усе стоїть, запускати їх не можна. "Азовсталь" розбомблено повністю", – наголосив заступник мера Маріуполя.
- Нагадаємо, окупанти скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на обстріл Маріупольського театру.
- 17 березня у Маріуполі почали розбирати завали після російського авіаудару по драмтеатру, люди виходять із бомбосховища живі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.05
-
EUR
Купівля 32.44Продаж 33.35
- Актуальне
- Важливе