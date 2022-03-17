Жодна будівля не залишилася непошкодженою, окупанти розбомбили 80-90% Маріуполя, – заступник мера

Про це заявив заступник мера Маріуполя Сергій Орлов в інтерв'ю Forbes.



"80-90% міста розбомбили. Жодної будівлі немає без пошкоджень. Або зруйновані, або пошкоджені", – заявив він.



Станом на 13 березня в місті офіційно підтвердили смерть 2 358 осіб.



"Станом на 13 березня було 2358 осіб загиблих. Треба розуміти, що це тіла, що знаходилися на вулиці. Під завалами є ще люди, про яких ми не знаємо. Тому цю цифру сміливо можна помножити на 1,5-2. І ховаємо їх ми, в основному, в братських могилах", – додає Орлов.



У Маріуполі функціонують лише елементи інфраструктури. Окупанти розстріляли майже всі машини управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, тому рятувальники не мають можливості виїжджати на пожежі.



"Заводи не працюють – усе стоїть, запускати їх не можна. "Азовсталь" розбомблено повністю", – наголосив заступник мера Маріуполя.

Нагадаємо, окупанти скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на обстріл Маріупольського театру.

17 березня у Маріуполі почали розбирати завали після російського авіаудару по драмтеатру, люди виходять із бомбосховища живі.