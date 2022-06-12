В Маріуполі на пляжах лежать тіла загиблих людей, які розкладаються, - голова райради Могильний
Голова Центральної районної адміністрації у Маріупольській міській раді Володимир Могильний повідомив, що в місті спалах інфекційних хвороб
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Враховуючи спеку в місті, відсутність води, медичного обслуговування, лікарів, умов для життя - зафіксувати скільки людей хворіє на інфекційні захворювання неможливо. Цю інформацію окупаційна влада приховує. В одному місці міста стоїть намет для прийняття душу. Холера та дизентерія - це ті захворювання, які прогресують у місті", - наголосив Могильний.
Голова Центральної районної адміністрації у Маріупольській міській раді також додав, що в місті відсутнє електропостачання та за зарядку мобільного телефону потрібно платити.
"За повідомленнями маріупольців, які прориваються на зв'язок, в місті прогресує холера та дизентерія. Почалася спека і люди пішли купатися в море. На пляжах досі лежать тіла людей, які розкладаються і все це знаходиться біля моря, біля води", - підсумував Могильний.
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