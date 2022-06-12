Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Враховуючи спеку в місті, відсутність води, медичного обслуговування, лікарів, умов для життя - зафіксувати скільки людей хворіє на інфекційні захворювання неможливо. Цю інформацію окупаційна влада приховує. В одному місці міста стоїть намет для прийняття душу. Холера та дизентерія - це ті захворювання, які прогресують у місті", - наголосив Могильний.

Голова Центральної районної адміністрації у Маріупольській міській раді також додав, що в місті відсутнє електропостачання та за зарядку мобільного телефону потрібно платити.

"За повідомленнями маріупольців, які прориваються на зв'язок, в місті прогресує холера та дизентерія. Почалася спека і люди пішли купатися в море. На пляжах досі лежать тіла людей, які розкладаються і все це знаходиться біля моря, біля води", - підсумував Могильний.

В тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі існує ризик великого спалаху холери, поодинокі випадки реєструють з травня

У Маріуполі росіяни зносять обстріляні ними будинки й не шукають під завалами тіл загиблих, а вивозять їх разом зі сміттям

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