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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією В Маріуполі на пляжах лежать тіла загиблих людей, які розкладаються, - голова райради Могильний
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В Маріуполі на пляжах лежать тіла загиблих людей, які розкладаються, - голова райради Могильний

12 червня, 2022 неділя
18:16
війна з Росією Маріуполь

Голова Центральної районної адміністрації у Маріупольській міській раді Володимир Могильний повідомив, що в місті спалах інфекційних хвороб

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Враховуючи спеку в місті, відсутність води, медичного обслуговування, лікарів, умов для життя -  зафіксувати скільки людей хворіє на інфекційні захворювання неможливо. Цю інформацію окупаційна влада приховує. В одному місці міста стоїть намет для прийняття душу. Холера та дизентерія - це ті захворювання, які прогресують у місті", - наголосив Могильний.

Голова Центральної районної адміністрації у Маріупольській міській раді також додав, що в місті відсутнє електропостачання та за зарядку мобільного телефону потрібно платити.

"За повідомленнями маріупольців, які прориваються на зв'язок, в місті прогресує холера та дизентерія. Почалася спека і люди пішли купатися в море. На пляжах досі лежать тіла людей, які розкладаються і все це знаходиться біля моря, біля води", - підсумував Могильний.

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2022, неділя
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