В Маріуполі російські окупанти обстріляли мечеть, де переховувалися понад 80 людей
Російські загарбники відкрили вогонь по мечеті у Маріуполі, в якій ховалися понад 80 людей, зокрема й громадяни Туреччини
Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у Twitter, передає Еспресо.TV.
"Мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани (Хюррем Султан) у Маріуполі зазнала обстрілу російськими загарбниками. Там переховуються понад 80 дорослих і дітей, в тому числі громадяни Туреччини", – зазначили у відомстві.
Нагадаємо, у Маріуполі за 12 діб блокади російськими окупаційними військами було вбито 1582 мирних мешканців.
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