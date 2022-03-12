В Маріуполі російські окупанти обстріляли мечеть, де переховувалися понад 80 людей

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у Twitter, передає Еспресо.TV.



"Мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани (Хюррем Султан) у Маріуполі зазнала обстрілу російськими загарбниками. Там переховуються понад 80 дорослих і дітей, в тому числі громадяни Туреччини", – зазначили у відомстві.





Нагадаємо, у Маріуполі за 12 діб блокади російськими окупаційними військами було вбито 1582 мирних мешканців.

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