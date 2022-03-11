За 12 діб блокади в Маріуполі загинуло 1582 мешканців, - міськрада

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Маріупольської міської ради.



У міській раді наголосили, що "кожен окупант горітиме у пеклі".



1582 мирних маріупольця вбито російськими окупаційними військами за 12 діб блокади міста та нещадного обстрілу житлових кварталів. Світла пам'ять загиблим у цій жахливій війні. Кожен окупант буде горіти у пеклі. Ми ніколи не забудемо та ніколи не пробачимо цього злочину проти людства, проти України, проти Маріуполя!", - йдеться у повідомленні міської ради Маріуполя.

