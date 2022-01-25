В МЗС Люксембургу висловилися проти постачання зброї Україні

Про це повідомляє DW.



Голова МЗС Люксембургу наголосив, що врегулювати конфлікт між Москвою і Києвом можна тільки дипломатичним шляхом.



"Я не думаю, що велику різницю, яка існує між Україною і Росією у військовому відношенні, можна зараз компенсувати постачаннями зброї", - сказав Ассельборн.



За його словами, незважаючи на те, що прориву поки не спостерігається, "потрібно проявити терпіння, потрібен час".



"В останній місяць на рівні ЄС, НАТО, ОБСЄ, а також між США і Росією було докладено дуже багато зусиль, щоб переконати російську сторону, що ми ставимося до неї серйозно і хочемо залучити її до процесу", - заявив він.



"Я переконаний, що всі ці зусилля, які ми доклали, разом з американцями, разом з НАТО і Радою НАТО-Росія, здобули свою дію. Російська сторона поки не змогла зачинити двері", - зазначив Жан Ассельборн.



Нагадаємо, 22 січня Україна отримала першу партію безпекової допомоги від Сполучених Штатів Америки, загальна вартість якої становить $200 млн.

23 січня до України прибуло ще 80 тонн військової допомоги від США.



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