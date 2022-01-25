В МЗС Люксембургу висловилися проти постачання зброї Україні
Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн висловився проти постачань зброї Україні та закликав до врегулювання конфлікту виключно дипломатичним шляхом
Про це повідомляє DW.
Голова МЗС Люксембургу наголосив, що врегулювати конфлікт між Москвою і Києвом можна тільки дипломатичним шляхом.
"Я не думаю, що велику різницю, яка існує між Україною і Росією у військовому відношенні, можна зараз компенсувати постачаннями зброї", - сказав Ассельборн.
За його словами, незважаючи на те, що прориву поки не спостерігається, "потрібно проявити терпіння, потрібен час".
"В останній місяць на рівні ЄС, НАТО, ОБСЄ, а також між США і Росією було докладено дуже багато зусиль, щоб переконати російську сторону, що ми ставимося до неї серйозно і хочемо залучити її до процесу", - заявив він.
"Я переконаний, що всі ці зусилля, які ми доклали, разом з американцями, разом з НАТО і Радою НАТО-Росія, здобули свою дію. Російська сторона поки не змогла зачинити двері", - зазначив Жан Ассельборн.
- Нагадаємо, 22 січня Україна отримала першу партію безпекової допомоги від Сполучених Штатів Америки, загальна вартість якої становить $200 млн.
- 23 січня до України прибуло ще 80 тонн військової допомоги від США.
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