В МЗС України засудили Хресну ходу у Ватикані, де поєднали розповіді дітей з України та РФ
Речник МЗС України Олег Ніколаєнко розкритикував Хресну ходу у Ватикані, яка поєднала свідчення українського та російського підлітків
Про це Ніколаєнко написав у фейсбуці.
"Хресна Хода. Вона символізує перемогу добра над злом, світла над темрявою, віри над зневірою. На жаль, змушені констатувати, що цьогорічна хода була знову затьмарена спробою прирівняти жертву та агресора. Ми розчаровані, що Святий Престол не взяв до уваги аргументи української сторони про образливий характер такого жесту. Спільна участь українця та росіянина спотворює дійсність, в яку Росія занурила українців, втілюючи проти них геноцид. Ба більше, такий крок підриває принципи справедливості та загальнолюдської моральності, дискредитує концепцію миру та братерства", - пише Ніколаєнко.
На Хресній ході у Ватикані були зачитані тексти: від імені українського підлітка, який знайшов прихисток в Італії після окупації Маріуполя, та хлопця з РФ - брата військовослужбовця, який втратив життя, а його батько та дід зникли безвісти.
- У Ватикані вирішили під час Хресної дороги в Колізеї 7 квітня поєднати свідчення українського та російського підлітків, хоча торік подібна ініціатива з жінками викликала обурення в Україні.
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