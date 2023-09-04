В неділю у Львові відбувся півмаратон

Яна і її мама - з тих 121 жертв безжального ракетного обстрілу вокзалу в Краматорську 8 квітня 2022. Вони якраз підійшли взяти у волонтерів гарячий чай. А далі все вибухнуло. Степаненки не втрапили до переліку 61-го загиблого. Але цей день змінив їхні життя назавжди: мама лишилась без однієї ноги, дочка - без обох.

Однак, вони витримали, вони знов піднялись на ноги - нехай вже і не на власні.

Ми пишаємось ними - такими, як є, якими зробила їх війна. І всіма силами наближаємо перемогу також і заради них, заради мирного і повноцінного життя дівчинки Яни і її мами.

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Про автора. Олексій Голобуцький, політтехнолог

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