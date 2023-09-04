В неділю у Львові відбувся півмаратон
"Милю незламності" разом з пораненими бійцями подолала на нових протезах і 12-річна Яна Степаненко, що повернулась після протезування і реабілітації в США
Яна і її мама - з тих 121 жертв безжального ракетного обстрілу вокзалу в Краматорську 8 квітня 2022. Вони якраз підійшли взяти у волонтерів гарячий чай. А далі все вибухнуло. Степаненки не втрапили до переліку 61-го загиблого. Але цей день змінив їхні життя назавжди: мама лишилась без однієї ноги, дочка - без обох.
Однак, вони витримали, вони знов піднялись на ноги - нехай вже і не на власні.
Ми пишаємось ними - такими, як є, якими зробила їх війна. І всіма силами наближаємо перемогу також і заради них, заради мирного і повноцінного життя дівчинки Яни і її мами.
Про автора. Олексій Голобуцький, політтехнолог
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