Про це йдеться в повідомленні на сайті ПриватБанку.

У суботу 19 серпня з 00:30 до 07:30 тимчасово можуть бути недоступними операції з картками, Приват24. Крім того, буде призупинено роботу банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

Зазвичай банк проводить роботи вночі, коли більшість клієнтів не використовують сервіси банку, але, якщо потрібно здійснити важливі транзакції о пізній порі, ПриватБанк попереджає, щоб клієнти враховували інтервал проведення робіт та планували важливі перекази та покупки завчасно.