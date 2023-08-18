В ніч на 19 серпня сервіси ПриватБанка не працюватимуть
В ніч на 19 серпня 2023 року ПриватБанк проведе планові регламентні роботи своїх систем і сервісів, щоби підвищити якість та безпеку проведення платежів
Про це йдеться в повідомленні на сайті ПриватБанку.
У суботу 19 серпня з 00:30 до 07:30 тимчасово можуть бути недоступними операції з картками, Приват24. Крім того, буде призупинено роботу банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.
Зазвичай банк проводить роботи вночі, коли більшість клієнтів не використовують сервіси банку, але, якщо потрібно здійснити важливі транзакції о пізній порі, ПриватБанк попереджає, щоб клієнти враховували інтервал проведення робіт та планували важливі перекази та покупки завчасно.
- Раніше ПриватБанк повідомив, що з 1 серпня клієнтам не потрібно перевипускати картки - вони будуть працювати ще 24 місяці понад термін, вказаний на картці.
- У застосунку ПриватБанку представили оновлення, зокрема функцію з переказом грошей на свою карту без поширення її номера.
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