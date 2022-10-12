В Одесі прибирають фото Ілона Маска з білбордів, якими дякували за підтримку України

Про це повідомляє Одеська міська рада у своєму телеграмі.

12 жовтня міськрада опублікувала відео, на якому видно, як співробітники управління реклами заклеюють обличчя американського бізнесмена Ілона Маска на білбордах. Спочатку білборди були створені в знак подяки Маску за його підтримку України, проте внаслідок його нещодавніх неоднозначних коментарів про територіальну цілісність України було прийняте рішення їх прибрати.

Увечері 3 жовтня у верифікованому акаунті Маска з'явилася серія провокаційних твітів. Зокрема, Ілон Маск припустив, як можна досягнути миру в Україні, й запропонував підтримати або ні його пропозицію. Серед пунктів, які опубліковано в опитуванні Маска, – "провести ще раз референдум на тимчасово окупованих РФ українських територіях" і "віддати Росії Крим". У коментарях Маску натомість запропонували демілітаризувати Росію і порадили вчити історію. На таке опитування відреагував і президент України Володимир Зеленський. У своєму акаунті він також запустив опитування. У ньому Зеленський запитав користувачів, який Ілон Маск їм подобається більше - той, що підтримує Україну, чи той, що підтримує Росію.

Пізніше Маск після серії провокаційних твітів щодо умов для встановлення миру між Україною та РФ заявив, що він все ще на стороні нашої держави.

6 жовтня Ілон Маск зазначив, що деякі східні регіони країни мають російську більшість, і додав мапу електоральних вподобань за 2012 рік.

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