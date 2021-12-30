В Одесі п'яний водій збив патрульного, машину зупинили пострілами по колесах
В Одесі водій легкового автомобіля наїхав на патрульного поліції і спробував втекти з місця події, поліцеські зупинили машину пострілами по колесах і затримали чоловіка
Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області у Facebook.
У поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Академіка Корольова п'яний чоловік сідає за кермо автомобіля. Патрульні зупинили вказану автівку, проте водій замкнувся в ній і відмовився виходити.
Керманич спробував виїхати і наїхав на патрульного, він не реагував на вимоги поліцейських зупинитися. Зупинити машину вдалося після кількох пострілів по колесах.
Від проходження огляду на алкогольне сп'яніння чоловік відмовився. На нього склали протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння) КУпАП.
- Нагадаємо, у селі Ржавчик на Харківщині автомобіль на залізничному переїзді врізався в потяг, унаслідок чого загинула людина.
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