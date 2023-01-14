В Одесі увесь електротранспорт повернувся у депо

Про це повідомили в telegram-каналі Одеської міськради.

"У зв'язку зі зменшенням лімітів на електроенергію громадський електричний транспорт завершує свою роботу", - йдеться у повідомленні.

У міськраді повідомили, що рухомий склад повертається до депо.

Нагадаємо, уранці 14 січня жителі столиці чули звуки вибухів. У Київській ОВА повідомили, що причиною стало займання на одному з об'єктів критичної інфраструктури області.

Ранком 14 січня загарбники також атакували Харків та Харківську область, вони завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі й промислових об'єктах.

У суботу, 14 січня, росіяни завдали ракетного удару по Києву, вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці, в області пошкоджено 18 приватних будинків.

В Укренерго заявили, що станом на ранок 14 січня в системі зберігається дефіцит енергії, ліміти споживання перевищили в 11 областях/

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