В Одесі увесь електротранспорт повернувся у депо
В Одесі зупинили електротранспорт через зменшення лімітів на електроенергію
Про це повідомили в telegram-каналі Одеської міськради.
"У зв'язку зі зменшенням лімітів на електроенергію громадський електричний транспорт завершує свою роботу", - йдеться у повідомленні.
У міськраді повідомили, що рухомий склад повертається до депо.
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