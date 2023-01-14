Про це мовиться в ранковому звіті НЕК "Укренерго".

Зазначається, що станом на 12:00 14 січня споживання електроенергії в країні знизилося, проте дефіцит потужності в системі все ще наявний.

"Нагадуємо, що це наслідок масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі", - додали в Укренерго.

До всіх областей довели ліміти, які діють цілодобово. Їх перевищили вже в 11 областях, тож там запровадили аварійні відключення.

Нагадаємо, уранці 14 січня жителі столиці чули звуки вибухів. У Київській ОВА повідомили, що причиною стало займання на одному з об'єктів критичної інфраструктури області.

Ранком 14 січня загарбники також атакували Харків та Харківську область, вони завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі й промислових об'єктах.

У суботу, 14 січня, росіяни завдали ракетного удару по Києву, вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці, в області пошкоджено 18 приватних будинків.

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