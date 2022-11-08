В Одеській ОВА переконані, що "зернова угода" буде продовжена 19 листопада

Про це заявив прессекретар Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. в ефірі телемарафону.

"Ми бачимо, що всі ці розмови Росії про вихід із "зернового коридору" закінчуються там, де починається турецький флот", - зазначив Братчук.

Він також переконаний, що Москва не стане атакувати каравани з українським зерном, які виходять з Одеського, Чорноморського та Південного портів, оскільки не наважиться воювати з країною НАТО та нападати на кораблі, які працюють за Всесвітньою продовольчою програмою.

Прессекретар ОВА нагадав, що Україна укладала домовленості щодо "зернового коридору" лише з ООН і Туреччиною.

"Я впевнений, що 19 листопада буде пролонгація "зернової угоди"", - заявив Братчук, і додав, що вона може бути продовжена на рік, за що раніше висловлювалася Анкара.

"Я думаю, що Росія намагатиметься спекулювати на цій темі. Але зернова угода триватиме стільки, скільки потрібно", - сказав він.

Нагадаємо, раніше, 29 жовтня, РФ заявила про вихід із "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою БПЛА", при цьому вже 2 листопада глава Кремля Володимир Путін розповів про поновлення участі.

Також повідомлялося, що глава Міноборони Туреччини заявив про намір запропонувати продовжити "зернову угоду" ще на один рік.

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