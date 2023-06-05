Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 5 червня.

Населений пункт знаходиться у Сватівському районі Луганської області. Зазначається, що у цьому шпиталі вже лікуються близько 200 осіб.

Також, у зведенні розповіли, що на Куп’янському напрямку противник вимушений використовувати цивільні будівлі населених пунктів Харківської області у якості моргів, але без належного обладнання.

Авіація ЗСУ за добу завдала 18 ударів по районах зосередження противника і 2 — по ЗРК ворога

Також, наші воїни знищили один ворожий розвідувальний дрон.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та 3 артилерійських підрозділи противника на вогневих позиціях.

За день росіяни здійснили 30 обстрілів з РСЗВ по території України

Окрім цього, протягом доби противник завдав одного ракетного та 19 авіаційних ударів. Внаслідок ворожих атак є загиблі серед цивільного населення.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Республіка Білорусь продовжує підтримувати російську збройну агресію - на її полігонах триває підготовка підрозділів противника.

На інших напрямках ситуація така:

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби ворог завдав авіаційних ударів в районах Огірцеве та Гатище Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Середина Буда, Баранівка, Бунякине, Волфине, Кіндратівка, Велика Писарівка, Шевченкове, Олександрівка Сумської області, а також Басове, Сотницький Козачок, Гур'їв Козачок, Уди, Ветеринарне, Висока Яруга, Глибоке, Лук'янці, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Миколаївка, Нестерне, Бударки, Зарубинка, Шев'яківка, Одрадне на Харківщині.

противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби ворог завдав авіаційних ударів в районах Огірцеве та Гатище Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Середина Буда, Баранівка, Бунякине, Волфине, Кіндратівка, Велика Писарівка, Шевченкове, Олександрівка Сумської області, а також Басове, Сотницький Козачок, Гур'їв Козачок, Уди, Ветеринарне, Висока Яруга, Глибоке, Лук'янці, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Миколаївка, Нестерне, Бударки, Зарубинка, Шев'яківка, Одрадне на Харківщині. На Куп’янському напрямку протягом доби артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

протягом доби артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Невське Луганської та Спірне Донецької областей. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Невське Луганської та Спірне Донецької областей. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Іванівського, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Торецьк та Біла Гора Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Диліївка та Нью-Йорк Донецької області.

противник вів наступальні дії у напрямку Іванівського, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Торецьк та Біла Гора Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Диліївка та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалу спробу наступу поблизу Невельського. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Первомайське, Карлівка, Невельське Донецької області.

противник здійснив невдалу спробу наступу поблизу Невельського. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Первомайське, Карлівка, Невельське Донецької області. На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі 8 атак противника в районі міста Мар’їнка водночас ворог завдав авіаційних ударів в межах населеного пункту. Артилерійських обстрілів зазнали Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

наші захисники відбили усі 8 атак противника в районі міста Мар’їнка водночас ворог завдав авіаційних ударів в межах населеного пункту. Артилерійських обстрілів зазнали Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Времівка Донецької області.

ворог завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Времівка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару по Бериславу Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Бурлацьке, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Преображенка, Новоандріївка, Щербаки, Степове та Кам'янське Запорізької області; Козацьке, Микільське, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

У понеділок, 5 червня, росіяни вдарили по Балаклії, що на Харківщині - одна людина загинула, ще вісім зазнали поранень.