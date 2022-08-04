В Офісі президента назвали 4 складові для успішних переговорів з Росією
Для "правильної переговорної позиції" з РФ Україні потрібні 4 складові і всі вони включають найсучаснішу зброю
Про це у твітер написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
Щоб говорити з РФ, потрібно мати правильну переговорну позицію. Вона містить чотири прості складові:
- Далекобійна артилерія, РСЗВ та ATAСMS, аби знищити російську логістику;
- ППО/ПРО, щоб захистити міста;
- Ударні безпілотники – найкращі мисливці;
- Бронетехніка для контрнаступів.
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