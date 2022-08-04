English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією В Офісі президента назвали 4 складові для успішних переговорів з Росією

В Офісі президента назвали 4 складові для успішних переговорів з Росією

4 серпня, 2022 четвер
12:21
війна з Росією На фото Михайло Подоляк

Для "правильної переговорної позиції" з РФ Україні потрібні 4 складові і всі вони включають найсучаснішу зброю

Про це у твітер написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Щоб говорити з РФ, потрібно мати правильну переговорну позицію. Вона містить чотири прості складові:

  1. Далекобійна артилерія, РСЗВ та ATAСMS, аби знищити російську логістику;
  2. ППО/ПРО, щоб захистити міста;
  3. Ударні безпілотники – найкращі мисливці;
  4. Бронетехніка для контрнаступів.
  • Нагадаємо, на Київщині ЗСУ створили комплексну систему вогневого ураження, завдяки якій ворог більше не пройде до столиці

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Михайло Подоляк
переговори з РФ
Читайте також:
Одеса
3 серпня, 2022 середа
СБУ викрила міжобласну шпигунську мережу ФСБ і затримала її керівника та агента
Перехоплена розмова російських окупантів
2 серпня, 2022 вiвторок
П'яний тувинець стріляв у комбата, той послав "каральний" БТР: в армії окупантів почастішали етнічні конфлікти
евакуація Азов
3 серпня, 2022 середа
Ми не гарантували безпеку військовим, котрі виходили з "Азовсталі", - Червоний Хрест
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.16
    Купівля 38.16
    Продаж 39.25
  • EUR
    Купівля 38.42
    Продаж 39.67
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
4 серпня
12:11
МЗС України
"Це заохочує РФ до продовження крадіжок": МЗС України про рішення ліванського суду зняти арешт з судна з краденим українським зерном
12:10
Ексклюзив
Володимир Омелян
Наша місія - завершити розпад Російської імперії, - ексміністр інфраструктури Омелян
12:08
Ил-76МД
Літак, що рухався за "загадковим маршрутом", привіз у Білорусь учасників конкурсу зв'язківців "Упевнений прийом"
11:53
кіт
Костянтин Москалець: Брати і сестри
11:49
обстріл
Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини: 14 "прильотів"
11:36
евакуація переселенців
"Окупанти не дадуть коридорів": наразі евакуація з Луганщини неможлива, - ОВА
11:28
Казахстан
Казахстан планує закупити турецькі бронемашини
11:20
Ексклюзив
Ільхам Алієв
Азербайджан через захоплення "дороги життя" між Карабахом і Вірменію хоче змусити до швидшого вирішення питання щодо Лачина, - перший посол України в Вірменії
11:13
У лісі на Київщині затримали ймовірних російських диверсантів
11:08
гривні
Реальний прожитковий мінімум у 2,6 разу більший за фактичний і становить близько 6,5 тис. грн, - Мінсоцполітики
10:56
Ексклюзив
Миколаїв Херсон
Ворог може намагатися наступати у бік Миколаєва та Одеси, аби зменшити залежність від нашої артилерії, - полковник СБУ Костенко
10:52
Білорусь навчання війська танк
Понад 250 військових Білорусі візьмуть участь у навчаннях "Схід-2022" на території РФ
10:47
Ексклюзив
Вірменія визнає територіальну цілісність Азербайджану, заважає тільки Москва, - ексголова штабу Нагірного Карабаху
10:42
На Сумщині росіяни з артилерії й мінометів обстріляли будинки, городи та спричинили пожежі
10:41
ЗСУ
"Ворог більше цим напрямком не пройде": На Київщині ЗСУ створили комплексну систему вогневого ураження
10:39
російські війська окупанти
РФ встановлює спецобладнання на мостах біля Херсона, щоб захиститися від ударів з точної зброї, - британська розвідка
10:37
Ексклюзив
Сергій Згурець
Найгарячіше навколо Донецька: росіяни намагаються пробити лінію оборони, яку ЗСУ тримають з 2015-го, - Згурець
10:19
Інфографіка
долар
Курс валют на 4 серпня: яка вартість валюти на українському ринку
10:05
приватизація
На початку осені уряд проведе масову приватизацію, - Шмигаль
09:59
Ексклюзив
Херсон
Нічні вибухи у Херсоні пов'язані з залізничним мостом, - голова облради Самойленко
09:59
окупанти
На Луганщині росіяни не рахують втрат і масово "мобілізовують" місцевих на війну проти України
09:39
вдарили ракетами по об'єкту інфраструктури
На Запоріжжі російські військові вдарили ракетами по об'єкту інфраструктури, складах і зерносховищу, є поранений
09:26
Оновлено
обстріл Миколаєва
Рашисти вдарили ракетами по двох районах Миколаєва: пошкоджено житлові будинки
09:26
Інфографіка
втрати окупантів
Близько 41,5 тис. військових, 1789 танків і 742 дрони: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
09:13
Китай провів військові навчання. Ілюстративне фото
Китай розпочав військові навчання з бойовою стрільбою в шести зонах навколо Тайваню
09:04
Росіяни 3 серпня гатили по Луганщині з артилерії, мінометів і авіації
08:39
окупанти
Окупанти деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легке поранення, щоб повернутися до РФ, - Генштаб
08:30
Ексклюзив
Герої України. З дірою у спині пройшов пішки півтора кілометра: молодий нацгвардієць про важкі бої на Донеччині
08:29
fake
ЗСУ "обладнали" склад озброєння у пологовому будинку Добропілля, а окупована ЗАЕС працює без збоїв: Центр при РНБО назвав нові фейки росіян
08:20
Ексклюзив
Герхард Шредер
Шредер зі своїми пропозиціями може йти за російським воєнним кораблем, - дипломат Хара
08:20
На Донеччині росіяни за добу вбили 3 цивільних, іще 5 дістали поранення
08:15
Бої ЗСУ з окупантами
Точаться бої у напрямку Мар’їнки, Кодеми й Гусарівки, окупанти провалили наступ на чотирьох напрямках, - Генштаб ЗСУ
07:59
На Дніпропетровщині росіяни обстріляли з "градів" будинки, лінії електропередачі й поранили жінку
07:37
білоруські військові
Сили спецоперацій Білорусі проводять перевірку боєготовності
07:34
втрати окупантів
На Донеччині українські десантники знищили групу російських окупантів
07:00
"Зоря"
"Зоря" - "Університатя Крайова": де та коли дивитись стартовий матч луганців у єврокубках
06:57
окупант ЗАЕС
РФ використовує ЗАЕС, щоб залякати і послабити західну військову підтримку України, - ISW
06:47
Сергій Шкарлет
Повномасштабне вторгнення РФ: із травня до України повернулося 30 тис. учнів
06:31
кубок Ліги чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи
06:10
Євросоюз закликав Азербайджан і Вірменію припинити бойові дії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV