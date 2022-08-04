В Офісі президента назвали 4 складові для успішних переговорів з Росією

Про це у твітер написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Щоб говорити з РФ, потрібно мати правильну переговорну позицію. Вона містить чотири прості складові:

Далекобійна артилерія, РСЗВ та ATAСMS, аби знищити російську логістику; ППО/ПРО, щоб захистити міста; Ударні безпілотники – найкращі мисливці; Бронетехніка для контрнаступів.

Нагадаємо, на Київщині ЗСУ створили комплексну систему вогневого ураження, завдяки якій ворог більше не пройде до столиці

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