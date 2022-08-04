Як йдеться у повідомленні, командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав ключові позицій українських військових на Київщині та переконався у якісній підготовці до оборони.

"Ми проаналізували попередні дії противника на Київському напрямку та, вивчивши цей досвід, передбачили й наші адекватні дії. Оборонні позиції розташовані саме в тих місцях, де найбільша вірогідність наступу ворожих сил. Аналізуючи ймовірні ворожі дії, ми створили комплексну систему вогневого ураження, яка передбачає ураження противника на дальніх підступах та у найближчій глибині його бойових порядків", - сказав Наєв.

Командування ОС наголошує, що командир з’єднання ЗСУ, який забезпечує оборону на цій ділянці місцевості, постійно взаємодіє з підрозділами Державної прикордонної служби України, Національної гвардії, Національної поліції та Служби безпеки України.

"Усі разом вони виконують планові заходи щодо унеможливлення дій ворожих сил. Це стосується як протидії диверсійно-розвідувальним групам, так і відбиттю можливого наступу противника", - додав Наєв.