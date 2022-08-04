"Ворог більше цим напрямком не пройде": На Київщині ЗСУ створили комплексну систему вогневого ураження
На Київщині Збройні сили України проаналізували попередні дії окупантів і створили комплексну систему вогневого ураження, яка передбачає ураження противника на дальніх підступах та у найближчій глибині його бойових порядків
Як йдеться у повідомленні, командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав ключові позицій українських військових на Київщині та переконався у якісній підготовці до оборони.
Командування ОС наголошує, що командир з’єднання ЗСУ, який забезпечує оборону на цій ділянці місцевості, постійно взаємодіє з підрозділами Державної прикордонної служби України, Національної гвардії, Національної поліції та Служби безпеки України.
"Усі разом вони виконують планові заходи щодо унеможливлення дій ворожих сил. Це стосується як протидії диверсійно-розвідувальним групам, так і відбиттю можливого наступу противника", - додав Наєв.
"Впевнений, що ворог цим напрямком більше не пройде. Ми робимо все для того, щоби ця впевненість була реальною", - додав генерал-лейтенант Сергій Наєв.
- Нагадаємо, що вночі на 25 лютого до столиці України зайшли диверсійні групи ворога.
- Володимир Зеленський присвоїв командувачу Об’єднаних сил Сергію Наєву - звання Героя України.
- 9 липня Сергій Наєв повідомив, що ЗСУ мінують небезпечні напрямки на кордоні з Білоруссю.
- Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв перевірив, як укріплюються оборонні позиції на кордоні з Білоруссю.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.97
Купівля 37.97Продаж 39.1
-
EUR
Купівля 38.3Продаж 39.57
- Актуальне
- Важливе