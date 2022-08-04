English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Ворог більше цим напрямком не пройде": На Київщині ЗСУ створили комплексну систему вогневого ураження

"Ворог більше цим напрямком не пройде": На Київщині ЗСУ створили комплексну систему вогневого ураження

4 серпня, 2022 четвер
10:41
війна з Росією ЗСУ

На Київщині Збройні сили України проаналізували попередні дії окупантів і створили комплексну систему вогневого ураження, яка передбачає ураження противника на дальніх підступах та у найближчій глибині його бойових порядків

Як йдеться у повідомленні, командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав ключові позицій українських військових на Київщині та переконався у якісній підготовці до оборони.

"Ми проаналізували попередні дії противника на Київському напрямку та, вивчивши цей досвід, передбачили й наші адекватні дії. Оборонні позиції розташовані саме в тих місцях, де найбільша вірогідність наступу ворожих сил. Аналізуючи ймовірні ворожі дії, ми створили комплексну систему вогневого ураження, яка передбачає ураження противника на дальніх підступах та у найближчій глибині його бойових порядків", - сказав Наєв.

 Командування ОС наголошує, що командир з’єднання ЗСУ, який забезпечує оборону на цій ділянці місцевості, постійно взаємодіє з підрозділами Державної прикордонної служби України, Національної гвардії, Національної поліції та Служби безпеки України.

 "Усі разом вони виконують планові заходи щодо унеможливлення дій ворожих сил. Це стосується як протидії диверсійно-розвідувальним групам, так і відбиттю можливого наступу противника", - додав Наєв.

Також Командування ОС ЗСУ зазначає, що населення, яке пережило наступ російських окупантів, повністю підтримує українських захисників.

 "Впевнений, що ворог цим напрямком більше не пройде. Ми робимо все для того, щоби ця впевненість була реальною", - додав генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
зброя
військові
російська армія
Київщина
ЗСУ
Військові новини
Читайте також:
Володимир Путін
2 серпня, 2022 вiвторок
Буданов розповів про двійників Путіна
Сергій Лавров
3 серпня, 2022 середа
Лавров знайшов спільне у візиті Пелосі на Тайвань та позиції США щодо України
США
2 серпня, 2022 вiвторок
У США назвали умову, за якої можуть застосувати ядерну зброю
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.97
    Купівля 37.97
    Продаж 39.1
  • EUR
    Купівля 38.3
    Продаж 39.57
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
4 серпня
10:56
Ексклюзив
Миколаїв Херсон
Ворог може намагатися наступати у бік Миколаєва та Одеси, аби зменшити залежність від нашої артилерії, - полковник СБУ Костенко
10:52
Білорусь навчання війська танк
Понад 250 військових Білорусі візьмуть участь у навчаннях "Схід-2022" на території РФ
10:47
Ексклюзив
Вірменія визнає територіальну цілісність Азербайджану, заважає тільки Москва, - ексголова штабу Нагірного Карабаху
10:42
На Сумщині росіяни з артилерії й мінометів обстріляли будинки, городи та спричинили пожежі
10:39
російські війська окупанти
РФ встановлює спецобладнання на мостах біля Херсона, щоб захиститися від ударів з точної зброї, - британська розвідка
10:37
Ексклюзив
Сергій Згурець
Найгарячіше навколо Донецька: росіяни намагаються пробити лінію оборони, яку ЗСУ тримають з 2015-го, - Згурець
10:19
Інфографіка
долар
Курс валют на 4 серпня: яка вартість валюти на українському ринку
10:05
приватизація
На початку осені уряд проведе масову приватизацію, - Шмигаль
09:59
Ексклюзив
Херсон
Нічні вибухи у Херсоні пов'язані з залізничним мостом, - голова облради Самойленко
09:59
окупанти
На Луганщині росіяни не рахують втрат і масово "мобілізовують" місцевих на війну проти України
09:39
вдарили ракетами по об'єкту інфраструктури
На Запоріжжі російські військові вдарили ракетами по об'єкту інфраструктури, складах і зерносховищу, є поранений
09:26
Інфографіка
втрати окупантів
Близько 41,5 тис. військових, 1789 танків і 742 дрони: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
09:26
Оновлено
обстріл Миколаєва
Рашисти вдарили ракетами по двох районах Миколаєва: пошкоджено житлові будинки
09:13
Китай провів військові навчання. Ілюстративне фото
Китай розпочав військові навчання з бойовою стрільбою в шести зонах навколо Тайваню
09:04
Росіяни 3 серпня гатили по Луганщині з артилерії, мінометів і авіації
08:39
окупанти
Окупанти деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легке поранення, щоб повернутися до РФ, - Генштаб
08:30
Ексклюзив
Герої України. З дірою у спині пройшов пішки півтора кілометра: молодий нацгвардієць про важкі бої на Донеччині
08:29
fake
ЗСУ "обладнали" склад озброєння у пологовому будинку Добропілля, а окупована ЗАЕС працює без збоїв: Центр при РНБО назвав нові фейки росіян
08:20
На Донеччині росіяни за добу вбили 3 цивільних, іще 5 дістали поранення
08:20
Ексклюзив
Герхард Шредер
Шредер зі своїми пропозиціями може йти за російським воєнним кораблем, - дипломат Хара
08:15
Бої ЗСУ з окупантами
Точаться бої у напрямку Мар’їнки, Кодеми й Гусарівки, окупанти провалили наступ на чотирьох напрямках, - Генштаб ЗСУ
07:59
На Дніпропетровщині росіяни обстріляли з "градів" будинки, лінії електропередачі й поранили жінку
07:37
білоруські військові
Сили спецоперацій Білорусі проводять перевірку боєготовності
07:34
втрати окупантів
На Донеччині українські десантники знищили групу російських окупантів
07:00
"Зоря"
"Зоря" - "Університатя Крайова": де та коли дивитись стартовий матч луганців у єврокубках
06:57
окупант ЗАЕС
РФ використовує ЗАЕС, щоб залякати і послабити західну військову підтримку України, - ISW
06:47
Сергій Шкарлет
Повномасштабне вторгнення РФ: із травня до України повернулося 30 тис. учнів
06:31
кубок Ліги чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи
06:10
Євросоюз закликав Азербайджан і Вірменію припинити бойові дії
05:56
Володимир Зеленський
Україна шукає можливості поговорити з Китаєм напряму, - Зеленський
05:44
Оновлено
Харків обстріл
Росіяни вдарили по Немишлянському району Харкова
05:30
путін путлер
Кремль заздалегідь готувався до санкцій і формував "табір підтримки" війни, - Центр при РНБО
04:17
Італія ратифікувала членство Фінляндії та Швеції в НАТО
03:50
Харків
Прокуратура розслідує вивезення до РФ мешканців Харківщини
02:45
Сенат США
Сенат США підтримав приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО
02:21
Українська авіація завдала ударів по опорних пунктах ворога, - ОК "Південь"
01:44
Нікополь
Вночі російські війська обстріляли Нікополь
01:22
Впродовж доби росіяни обстріляли 30 населених пунктів, 16 людей загинуло
00:50
"Джокер-2". Студія Warner Bros. анонсувала дату виходу продовження блокбастера
00:27
окупанти рф
В окупованому Херсоні росіяни запасаються надувними човнами, — розвідка
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV