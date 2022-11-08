Про це Подоляк заявив у інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами зараз заявляти про масштабну евакуацію людей передчасно та "трішки дивно".

"Якщо ми готові це зробити, будемо готові. Але не треба просто так виходити і казати: якщо буде повний блекаут, то будемо усіх евакуювати… Якщо ти кажеш, що ти три мільйони будеш забирати з великого міста, то тоді, певно, треба говорити про логістичні завдання далі. Куди три мільйони людей будуть відправлятися, яким чином будуть відправлятися, чи є вже домовленості, наприклад, з залізницею, чи є міста, куди ми будемо відправляти і таке інше", - пояснив Подоляк.

Він додав, що повідомлення про підготовку до можливої евакуації з Києва у випадку зникнення світла, тепла і води "виглядає, скоріше, саме як просто заява для того, щоб трошки, налякати людей".

"Безумовно, ми розглядаємо будь-які сценарії. Держава для того й існує, щоб в тому числі максимально песимістичні сценарії розглядати. Так? У тому числі якщо буде повний блекаут по всій країні. Безумовно, розглядаємо. Але перш за все держава працює над тим, щоб не було, щоб були компенсаторні механізми, щоб проводити ремонти, щоб можна було забезпечити опалення чи водопостачання в будь-якому випадку, щоб були альтернативи", – зазначив Подоляк.

6 листопада у Київській міські адміністрації заявили, що столична влада наразі не готується до повної евакуації жителів, але така ймовірність існує в разі повного блекауту.

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