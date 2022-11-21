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В Офісі президента заспокоїли українців: виїжджати з країни через енергетичну ситуацію не треба

21 листопада, 2022 понедiлок
14:17
Суспільство відключення електроенергії

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко переконує, що виїжджати з України через відключення електроенергії не треба

Про це він сказав у ефірі телемарафону 21 листопада, передають "Новини Донбасу".

За його словами, блекауту не буде, а в разі зникнення електрики на кілька діб працюватимуть пункти обігріву.

"Я хотів би заспокоїти – виїжджати з країни точно не треба буде. Не буде загального блекауту по всій країні. Так, можливі відключення, так, вони можливі не лише на годину чи дві, але вже є розуміння, що у будь-якому випадку працює ДСНС, обласна влада для того, щоб розгортати пункти обігріву", - сказав Тимошенко.

За словами заступника керівника ОП, енергетики можуть налагоджувати електропостачання протягом двох-трьох діб.

  • Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук раніше радив тим, хто може, виїжджати з України на зиму. Ще він казав, що нині 40% споживачів мають проблеми з електрикою.

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