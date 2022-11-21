В Офісі президента заспокоїли українців: виїжджати з країни через енергетичну ситуацію не треба
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко переконує, що виїжджати з України через відключення електроенергії не треба
Про це він сказав у ефірі телемарафону 21 листопада, передають "Новини Донбасу".
За його словами, блекауту не буде, а в разі зникнення електрики на кілька діб працюватимуть пункти обігріву.
"Я хотів би заспокоїти – виїжджати з країни точно не треба буде. Не буде загального блекауту по всій країні. Так, можливі відключення, так, вони можливі не лише на годину чи дві, але вже є розуміння, що у будь-якому випадку працює ДСНС, обласна влада для того, щоб розгортати пункти обігріву", - сказав Тимошенко.
За словами заступника керівника ОП, енергетики можуть налагоджувати електропостачання протягом двох-трьох діб.
- Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук раніше радив тим, хто може, виїжджати з України на зиму. Ще він казав, що нині 40% споживачів мають проблеми з електрикою.
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