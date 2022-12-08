В Офісі президента заявили, що Одеса незабаром може перейти на стабілізаційні графіки відключень електроенергії
Одеса, яка найбільше постраждала від російських атак 5 грудня, незабаром може перейти на стабілізаційні графіки відключень електроенергії
Про це за результатами робочого візиту до Одеси повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.
"Після обстрілів 5 грудня енергетична система міста та населених пунктів навколо постраждала найбільше... Енергетики зробили велику роботу. Ситуацію вдалося стабілізувати, найближчим часом повернемося до планових графіків подачі електроенергії", - написав він у Telegram.
За його словами, фахівці знайшли спосіб перепід'єднати Одесу та Одеський район до мережі.
"Також вирішене питання водопостачання та водовідведення практично у всіх громад області", - зазначив Тимошенко.
- 8 грудня на території Київської та Одеської області тривають екстрені відключення електроенергії.
- Укренерго заявило, що 8 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії.
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