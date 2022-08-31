В ОК "Півдні" попередили українців, що загроза авіаударів залишається актуальною
В оперативному командуванні "Південь" звернулись до українців з нагадуванням, що загроза ракетних ударів від росіян залишається актуальною
Про це повідомили в ОК "Південь".
Угруповання ворожого флоту в Чорному морі залишається без змін складу і задач. Агресор продовжує укривати кораблі від шторму та ймовірного ураження вздовж кримського узбережжя.
"Загрози ракетних ударів і артилерійських обстрілів у відповідно досяжних районах залишаються актуальними. Дотримуйтесь алгоритмів і правил дій за повітряною тривогою, перевіряйте достовірність отриманої інформації через підтвердження її в достовірних джерелах, не продукуйте і не поширюйте зайвої інформації про дії наших підрозділів, прогнози і варіанти розвитку бойових подій. Не орієнтуйте ворога, будьте мудрі та зосереджені. Довірте Силам оборони професійно виконати свою роботу", - наголосили в ОК "Південь".
- 30 серпня в ОК "Південь" повідомили, що на південному напрямку фронту окупанти деморалізовані, але продовжують чинити опір.
- На південному напрямку фронту ЗСУ масштабно обстрілюють позиції окупантів, опорні пункти, мости, склади з боєкомплектами та техніку росіян.
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