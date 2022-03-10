В Охтирці через авіаудар окупантів є ймовірність пошкодження газогону, - ОВА

Про це заявив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.



"Охтирка. Кожного разу боляче говорити про неї. Російська авіація знову бомбила житлові квартали близько пів на першу ночі, 10 березня. Є інформація про потрапляння бомби в газогін", - написав він.



Дмитро Живицький додав, що цю інформацію уточнюють.

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