В Охтирці через авіаудар окупантів є ймовірність пошкодження газогону, - ОВА
Уночі 10 березня війська РФ бомбили Охтирку на Сумщині, є інформація про пошкодження водогону
Про це заявив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Охтирка. Кожного разу боляче говорити про неї. Російська авіація знову бомбила житлові квартали близько пів на першу ночі, 10 березня. Є інформація про потрапляння бомби в газогін", - написав він.
Дмитро Живицький додав, що цю інформацію уточнюють.
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