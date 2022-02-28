В Охтирці на Сумщині окупанти розстріляли цивільних, - мер
Мер Охтирки Павло Кузьменко заявив, що 28 лютого біля під містом росіяни на БТР розстріляли цивільних, що їхали в авто, і забрали в них машину
Про це пише Суспільне Суми.
"Під Охтиркою на БТР росіяни розстріляли цивільних людей, що їхали в машинах ВАЗ 99, забрали машину і поїхали в сторону Чупахівки", - повідомив він.
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