Про це в ефірі Еспресо повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Потужна інформаційна кампанія, яка містить дуже багато елементів, зокрема і донесення інформації, за допомогою якої окупаційні війська можуть скласти зброю, перейти й поповнити обмінний фонд. Попри те, що законодавство РФ поповнюється загостренням і посиленням відповідальності за такі дії, ті, хто зараз в окопах з того боку, усвідомлюють, що полон в Україні комфортніший за проживання в рідних оселях", - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк.

У вівторок, 20 вересня, українські захисники провели низку вдалих ударів по базуваннях і скупченню окупантів на Херсонщині

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