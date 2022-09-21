В окопах з того боку усвідомлюють, що полон в Україні комфортніший за проживання в рідних оселях
Російські військові усвідомлюють, що скласти зброю й здатися у полон Україні – комфортніше за проживання в рідних домівках
Про це в ефірі Еспресо повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
"Потужна інформаційна кампанія, яка містить дуже багато елементів, зокрема і донесення інформації, за допомогою якої окупаційні війська можуть скласти зброю, перейти й поповнити обмінний фонд. Попри те, що законодавство РФ поповнюється загостренням і посиленням відповідальності за такі дії, ті, хто зараз в окопах з того боку, усвідомлюють, що полон в Україні комфортніший за проживання в рідних оселях", - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк.
- У вівторок, 20 вересня, українські захисники провели низку вдалих ударів по базуваннях і скупченню окупантів на Херсонщині
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