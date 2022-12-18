В окупантів є алгоритм: за кожного вбитого російського військового вони вивозять 10 українських дітей до РФ, - правозахисник Лисянський
Павло Лисянський, правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень й безпеки, зазначив, що українських дітей загарбники вивозять, аби зменшити кількість своїх втрат від військової агресії Росії в Україні
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Потрібно сказати, що з початку 2014 року у моїй команді аналітиків є вже 31 дослідження про політичні та соціально-економічні процеси на тимчасово окупованих територіях України. Ми реагуємо на кожний виклик, який кидають окупанти. А коли ми побачили процеси щодо примусової депортації дітей, то підготували доповідь, у якій показали, як дітей-сиріт з дитячих будинків на тимчасово окупованих територіях відправляють до РФ, також дітей, батьки яких були примусово мобілізовані. Наприклад, окупантська комісія приходила до матері з трьома дітьми й забирали двох, аргументуючи, що за розрахунками жінка може виховувати та утримувати тільки одну дитину. А потім вже у РФ дітям дають російське свідоцтво про народження або ж паспорт громадянина РФ", - розказав правозахисник.
Павло Лисянський додав, що йому відомий випадок, коли однорічну дитину вивезли з України до сирітського будинку в місто Уфа, де призначили їй опікуна, який від імені дитини звернувся до міграційної служби РФ, що це однорічне дитя просить отримати громадянство РФ.
"Мета окупантів - знищення ідентичності українців. У них навіть є такий алгоритм, що за кожного вбитого російського військового вони вивозять 10 українських дітей. Наших дітей вивозять, аби зменшити кількість втрат від військової агресії Росії в Україні. Росіяни допускають те, що втрачаючи у війні 100 тисяч своїх громадян, вони заберуть у 10 разів більше дітей з України. Це фашистський підхід злочинного режиму", - сказав Лисянський.
- Нагадаємо, згідно з даними Національного інформаційного бюро України, понад 10,5 тис. дітей перебувають у списку депортованих і примусово переміщених.
- Раніше Інститут вивчення війни інформував, що у Росії почали відкрито пропагувати депортацію та всиновлення українських дітей
- 16 грудня Центр національного спротиву повідомив, що російські терористи вивезли 40 українських дітей з тимчасово окупованих Лисичанська і Сєверодонецька
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