Про це він розповів в етері Еспресо.



"Потрібно сказати, що з початку 2014 року у моїй команді аналітиків є вже 31 дослідження про політичні та соціально-економічні процеси на тимчасово окупованих територіях України. Ми реагуємо на кожний виклик, який кидають окупанти. А коли ми побачили процеси щодо примусової депортації дітей, то підготували доповідь, у якій показали, як дітей-сиріт з дитячих будинків на тимчасово окупованих територіях відправляють до РФ, також дітей, батьки яких були примусово мобілізовані. Наприклад, окупантська комісія приходила до матері з трьома дітьми й забирали двох, аргументуючи, що за розрахунками жінка може виховувати та утримувати тільки одну дитину. А потім вже у РФ дітям дають російське свідоцтво про народження або ж паспорт громадянина РФ", - розказав правозахисник.

Павло Лисянський додав, що йому відомий випадок, коли однорічну дитину вивезли з України до сирітського будинку в місто Уфа, де призначили їй опікуна, який від імені дитини звернувся до міграційної служби РФ, що це однорічне дитя просить отримати громадянство РФ.

"Мета окупантів - знищення ідентичності українців. У них навіть є такий алгоритм, що за кожного вбитого російського військового вони вивозять 10 українських дітей. Наших дітей вивозять, аби зменшити кількість втрат від військової агресії Росії в Україні. Росіяни допускають те, що втрачаючи у війні 100 тисяч своїх громадян, вони заберуть у 10 разів більше дітей з України. Це фашистський підхід злочинного режиму", - сказав Лисянський.

Нагадаємо, згідно з даними Національного інформаційного бюро України, понад 10,5 тис. дітей перебувають у списку депортованих і примусово переміщених.

Раніше Інститут вивчення війни інформував, що у Росії почали відкрито пропагувати депортацію та всиновлення українських дітей

16 грудня Центр національного спротиву повідомив, що російські терористи вивезли 40 українських дітей з тимчасово окупованих Лисичанська і Сєверодонецька