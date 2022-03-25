В окупантів почались проблеми з фінансуванням армії, - українська розвідка
У військових РФ почались проблеми з фінансуванням
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає "Espreso.TV".
"Після обіцяних виплат військовим окупаційної армії у російських в/ч з’явилися проблеми з фінансуванням. Як з’ясувалось, оплата цих витрат в бюджеті жодним чином не передбачена. А зважаючи на незадовільний стан фінансової системи РФ через введені санкції, додаткових коштів в бюджеті знайти неможливо", - пишуть розвідники.
Зокрема, в тимчасово окупованому Криму після виплати "відряджувальних" тим, хто брав участь у війні проти України, за лютий наявний ліміт коштів військових частин повністю вичерпано. Фінансування будь-яких виплат за березень – відсутнє.
Розвідники зазначають, що схожа ситуація і з оплатою участі у війні найманців російських "ПВК".
"Серед них частішають випадки відмови від виїзду на територію України. Причина – невиконання умов укладених контрактів. Бойовики не отримують коштів за участь в бойових діях, компенсацій за поранення та обіцяних «соціальних гарантій»", - кажуть в головному управлінні розвідки.
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